Новый магазин сети «Детский мир» расположится в одинцовском торговом центре «Манго», сообщает компания.

Якорный супермаркет площадью 1010 кв. м. откроется свои двери осенью 2017 года. Эксклюзивным брокером проекта является консалтинговая компания RRG.

Новый ТЦ «Манго» (общая площадь – 7 тыс. кв. м., арендная – 5,5 тыс. кв. м.) находится по адресу ул. Белорусская, дом 5. Объект расположен вдоль Минского шоссе на расстоянии 8 км от МКАД, первая линия домов, вечерняя сторона дороги. Ежедневный транспортный поток составляет более 73 тыс. автомобилей, а с расширением трассы увеличится до 80 тыс. машин. ТЦ входит в состав нового полностью заселенного ЖК «Одинцовский парк».

«Сегодня все больше молодых и активных семей переезжают в Подмосковье, поэтому открытие третьего магазина сети в Одинцове позволит нам быть еще ближе к нашим потребителям, - комментирует Надежда Киселева, начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний «Детский мир». – Концепция торгового центра «Манго» соответствует ожиданиям наших покупателей: комфортный шоппинг недалеко от дома, что особенно удобно семьям с маленькими детьми».

«В ЖК «Одинцовский парк», в котором расположен ТЦ «Манго», постоянно проживает около 12 тыс. человек, - комментирует Виктория Тупикова, старший консультант департамента коммерческой недвижимости RRG. – Сегодня качество жизни в Москве и области складывается не только из удобной планировки квартиры, наличия несетевых магазинов и салонов красоты в доме, школы и детского сада. Потребители ожидают большего, они хотят видеть узнаваемые привычные бренды и иметь доступный набор услуг и сервисов рядом с домом. Поэтому мы видим довольно много примеров успешности именно районных ТЦ, если они соответствуют ожиданиям современных покупателей, имеют качественный набор арендаторов. ТЦ «Манго» соответствует в полной мере».

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.

В соответствии с аудированными данными по МСФО, за 2016 г. выручка Группы Компаний составила 79,5 млрд руб., показатель скорректированная EBITDA составил 8,2 млрд руб., а показатель скорректированная прибыль за год составил 3,8 млрд руб.

Акционеры Компании: ПАО «АФК «Система» - 52,10%; Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - 14,03%; остальные акционеры, владеющие менее 5% акций - 33,87%.

Фотография предоставлена компанией.