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В Ояше Новосибирской области детей-инвалидов обучат профессии швеи

30.12.2016  23:10

Специально оборудованная мастерская для допрофессионального обучения по специальности «Швея» организована в Ояшинском детском доме-интернате, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Новосибирской области.

В Новосибирской области в Ояшинском детском доме организована мастерская для допрофессионального обучения ребят по специальности «Швея». Это стало возможным в рамках проекта «Мы вместе!».

К обучению в мастерской привлечены 24 воспитанника дома-интерната в возрасте от 14 лет. Четыре девушки после получения специальности «Швея» в центре профессионального обучения города Новосибирска трудоустроены в детский дом-интернат на штатные должности.

Проект «Мы вместе!» реализуется в рамках грантовой благотворительной программы «Вместе мы можем больше» при финансовой поддержке «Росбанка». Программа реализуется благотворительным фондом «Дорога вместе».

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