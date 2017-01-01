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В октябре 2017 года импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья сократился на 13,3%

14.11.2017  07:12

В октябре 2017 года, согласно данным Федеральной таможенной службы, импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья сократился на 13,3% в годовом сопоставлении и составил 952,6 млн долларов.

Закупки обуви упали на 29,6%, текстильной одежды - на 18,5%, готовых текстильных изделий - на 6,8%, трикотажной одежды - на 1,6%. В то же время ввоз химических нитей увеличился на 10,9%, хлопка - на 5,5%.

В общей сложности в октябре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18 млрд 344,5 млн долларов и по сравнению с сентябрем 2017 года вырос на 5,5%.

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