07.11.2017 07:09

По итогам октября 2017 года розничная сеть группы Zenden увеличилась на восемь новых магазинов, торговая площадь выросла на 2,4 тысячи кв. м, а в целом для рынка было создано 91 рабочее место.

Как говорится в сообщении компании, Таким образом, показатели октября по группе превысили показатели предыдущих месяцев в среднем на 27%. Новые розничные магазины под марками Zenden, Thomas Munz и Mascotte открыты в Москве, Челябинске, Краснодаре, Новосибирске и Зеленограде.

В оформлении всех открытых торговых точек использованы светлые тона и современное оборудование из высококачественных материалов, в оформлении были использованы цветовые панели, светодиодное освещение и просторные примерочные пространства.

«Также мы видим, что начались реальные подвижки в борьбе с контрафактом, приближается срок обеспечения прозрачности бизнеса за счёт внедрения онлайн касс. Все эти факторы дают нам основания с оптимизмом смотреть в будущее», – отметил управляющий партнер Zenden Group Александр Сарычев.

Zenden – российский диверсифицированный холдинг. Под управлением компании находится розничная сеть, современные торговые центры, обувные производства, зарубежные представительства и ряд социальных проектов. С 2016 года Zenden реализует масштабный инвестиционный проект по строительству в Республике Крым производственного кластера и новой обувной фабрики мощностью более 1 млн пар обуви в год.