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В Омске прошел показ бренда Alexander Bogdanov
20.02.2017 23:44
В рамках закрытого показа Alexander Bogdanov в Омске было представлено три цветовые капсулы, пишет ИА «Омскрегион».
Бренд Alexander Bogdanov провел закрытый показ в пятницу, 17 февраля. Дефиле состоялось в конгресс-центре омской гостиницы «Турист».
Pre-collection «Волшебный калейдоскоп» включала в себя три цветовые капсулы созданные дизайнером Александром Богдановым к весеннему сезону 2017 года. Первая из них - «Отражение стекла» - была построена на ярких акцентах. Особое внимание уделялось повседневным и нарядным платьям. Вторая капсула «Нежный круговорот» базировалась на сочетании различных материалов: трикотажа с кружевом, кружева с шелком, атласного шелка с шифоном.
Последняя капсула - «Хрустальный лабиринт» - рассчитана на аудиторию, предпочитающую сдержанные цветовые решения.
Александр Богданов - дизайнер женской одежды из Омска. Модельер начал свой творческий путь в 1988 году. В России на сегодняшний день открыто более 70 фирменных магазинов и представительств марки. Стоимость вещей колеблется в диапазоне от 7 до 20 тыс. рублей.
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