20.02.2017 23:44

В рамках закрытого показа Alexander Bogdanov в Омске было представлено три цветовые капсулы, пишет ИА «Омскрегион».

Бренд Alexander Bogdanov провел закрытый показ в пятницу, 17 февраля. Дефиле состоялось в конгресс-центре омской гостиницы «Турист».

Pre-collection «Волшебный калейдоскоп» включала в себя три цветовые капсулы созданные дизайнером Александром Богдановым к весеннему сезону 2017 года. Первая из них - «Отражение стекла» - была построена на ярких акцентах. Особое внимание уделялось повседневным и нарядным платьям. Вторая капсула «Нежный круговорот» базировалась на сочетании различных материалов: трикотажа с кружевом, кружева с шелком, атласного шелка с шифоном.

Последняя капсула - «Хрустальный лабиринт» - рассчитана на аудиторию, предпочитающую сдержанные цветовые решения.



