Неделя презентации креативных индустрий региона «Белый город. Сибирская этника» стартует в Омске 24 октября, сообщают организаторы.

Инициатором проведения крупного творческого события стал Омский политех и его Омская школа дизайна.

В течение недели в Омске пройдет несколько событий – это открытие выставки истории моды в Музее дизайна и технологий ОмГТУ, выставка актуального искусства «Белы й город», Профи-показ «Акценты», региональный конкурс «Образы Покрова», Всероссийского конкурс молодых дизайнеров «Сибирская этника-2017», мастер-классы от лучших профессионалов в сфере моды, дизайна, медиа, искусства.

Проект «Белый край. Сибирская этника» объединяет разные языки искусства в стремлении раскрыть и показать историю Омска как столичного «белого» города с богатыми историческими корнями. Край, в котором большую часть времени царит белая зимняя «пустыня». Город, в котором рождаются солнечные талантливые люди. Сибирь и Север России – территория крайностей. Суровая и одновременно ранимая, притягательная и жестокая. Город Омск географически соединяет центр Сибири и арктические просторы, но в данном проекте объединение происходит культурными смыслами.

Проведение осенней недели креативных инициатив совпадает и с юбилеем опорного вуза – 75-лет ОмГТУ и 40 лет ОГИС, вошедшему в его состав в 2016 году.

25 октября – открытие выставки актуального искусства «Белый город». Участники выставки: преподаватели, студенты, выпускники бывшей «Техноложки», ОГИСа и студенты Института дизайна и технологий ОмГТУ вместе на одной площадке длиною в четыре разных десятилетия – думают, проектируют, создают. На выставке можно будет окунуться в мир художников и дизайнеров, погрузиться в их реальность, транслируемую через создание новых образов, проявляющихся в эскизах, картинах, объектах, одежде. Выставка – это не только творческие работы, но и яркие культовые образы-люди, которые уже 40 лет наполняют город своеобразным стилем, особенной атмосферой творчества и собственной магией. Проведение выставки планируется совместно с галерей «Левая нога» и художниками Омска, неравнодушными к новым векторам времени.

27 октября в 16.00 в областном музее им. М. Врубеля состоится Модное дефиле Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Сибирская этника-2017». Конкурс в этом году проводится шестой раз, закрепляя за собой модный этно-статус и приобретая все большую популярность среди молодых дизайнеров.

Состязание дизайнеров одежды пройдет в следующих номинациях:



Игра с орнаментом – тонкое заимствование и авторская переработка орнаментов, рисунков, фактур с этно-смыслом, высокое качество шитья, эксклюзивные технологии, уникальные приемы декорирования, высокохудожественное решение образа.

Улица – интерпретация ассортиментных рядов – пальто, пыльники, куртки, пиджаки, бомберы, платья, брюки, юбки, рубашки: современный ассортимент и актуальные способы комплектования.

Шерстяное полотно – использование шерстяного сырья в изделиях различного ассортимента, а также в сочетании с другими материалами: трикотажем, кожей, мехом. Акцент на ассортимент верхней одежды (пальто, пуховики, куртки, жилеты и пр.), актуальные способы комплектования. Выявление особенностей текстуры, фактуры шерстяных поверхностей, использование современных приемов формообразования и декорирования.

Нестандартный фолк – проектирование одежды для людей разного возраста и разных стандартов. Поиск своей аудитории и идентичности с помощью фолк-стиля.

Этно-эксперименты – сценический, подиумный костюм, эпатажные формы, экспериментальный текстильный дизайн, смелые решения в форме и деталях.

Ресайклинг – модное решение образа на основе переработки вторичного сырья, использование и трансформация элементов костюма в новом прочтении этно-стиля.

Боди-арт – неформальный показ ожидает зрителей в отдельной номинации от омских мастеров тату и боди-арта. Тело человека как объект и предмет искусства. Тату стало привычным способом самоидентификации человека. На показе зрители увидят искусство росписи на теле, стильные, эпатажные авторские решения, с максимально разными идеями и художественными подходами.

28 октября знаковым событием осеннего события моды станет конкурс «Образы Покрова» – совместный художественно-просветительский проект кафедры Дизайн костюма и Premium Fashion Gallery Millenium (Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля). Инициатором и меценатом конкурса является бизнесмен Олег Макеев.

Дизайнеры представляют единичное модное изделие – платок. На конкурсе будет представлен инновационный и уникальный текстильный дизайн от молодых дизайнеров. Техника исполнения изделия включает все способы декорирования ткани (вышивка, батик, печать, фелтинг, плоскостная и объемная аппликация, авторские текстильные фактуры и полотна, смешанные техники) с творческим источником по заданной тематике проекта «Образы Покрова…» (иконопись, фрески, мозаика, зодчество, символы христианства, образы природы, архитектуры, человека и др.).

Кульминацией осенней сессии Арт-резиденции станет Арт-манифест «Белый край», который будет представлен в Концертном зале Омской филармонии.

Впервые в Омске новый формат культурного события, когда творческие объединения и отдельные личности из разных жанров актуального искусства покажут свои художественные намерения в коротких «текстах» в одном проекте. Три разных языка искусства: модный перформанс, актуальный танец, музыка.

Эмма Васильева, руководитель проекта, отмечает: «Омская Арт-резиденция – это важный проект для развития Омска, его творческого потенциала. Это попытка создать качественную среду для креативного класса в городе-миллионнике. Мы собераем ребят, которые думают, мыслят и видят актуальность в креативных индустриях: ИТ, дизайн, медиа, ивент-технологии, — направлениях, которые есть в опорном университете, коим мы теперь являемся. Мы выводим опорный вуз за его стены, показываем, что умеем делать».

Фотография предоставлена организаторами.