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В Омске состоится осенняя сессия Арт-резиденции - «Белый город. Сибирская этника»
11.10.2017 09:53
Неделя презентации креативных индустрий региона «Белый город. Сибирская этника» стартует в Омске 24 октября, сообщают организаторы.
Инициатором проведения крупного творческого события стал Омский политех и его Омская школа дизайна.
В течение недели в Омске пройдет несколько событий – это открытие выставки истории моды в Музее дизайна и технологий ОмГТУ, выставка актуального искусства «Белы й город», Профи-показ «Акценты», региональный конкурс «Образы Покрова», Всероссийского конкурс молодых дизайнеров «Сибирская этника-2017», мастер-классы от лучших профессионалов в сфере моды, дизайна, медиа, искусства.
Проект «Белый край. Сибирская этника» объединяет разные языки искусства в стремлении раскрыть и показать историю Омска как столичного «белого» города с богатыми историческими корнями. Край, в котором большую часть времени царит белая зимняя «пустыня». Город, в котором рождаются солнечные талантливые люди. Сибирь и Север России – территория крайностей. Суровая и одновременно ранимая, притягательная и жестокая. Город Омск географически соединяет центр Сибири и арктические просторы, но в данном проекте объединение происходит культурными смыслами.
Проведение осенней недели креативных инициатив совпадает и с юбилеем опорного вуза – 75-лет ОмГТУ и 40 лет ОГИС, вошедшему в его состав в 2016 году.
25 октября – открытие выставки актуального искусства «Белый город». Участники выставки: преподаватели, студенты, выпускники бывшей «Техноложки», ОГИСа и студенты Института дизайна и технологий ОмГТУ вместе на одной площадке длиною в четыре разных десятилетия – думают, проектируют, создают. На выставке можно будет окунуться в мир художников и дизайнеров, погрузиться в их реальность, транслируемую через создание новых образов, проявляющихся в эскизах, картинах, объектах, одежде. Выставка – это не только творческие работы, но и яркие культовые образы-люди, которые уже 40 лет наполняют город своеобразным стилем, особенной атмосферой творчества и собственной магией. Проведение выставки планируется совместно с галерей «Левая нога» и художниками Омска, неравнодушными к новым векторам времени.
27 октября в 16.00 в областном музее им. М. Врубеля состоится Модное дефиле Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Сибирская этника-2017». Конкурс в этом году проводится шестой раз, закрепляя за собой модный этно-статус и приобретая все большую популярность среди молодых дизайнеров.
Состязание дизайнеров одежды пройдет в
следующих номинациях:
28 октября знаковым событием осеннего события моды станет конкурс «Образы Покрова» – совместный художественно-просветительский проект кафедры Дизайн костюма и Premium Fashion Gallery Millenium (Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля). Инициатором и меценатом конкурса является бизнесмен Олег Макеев.
Дизайнеры представляют единичное модное изделие – платок. На конкурсе будет представлен инновационный и уникальный текстильный дизайн от молодых дизайнеров. Техника исполнения изделия включает все способы декорирования ткани (вышивка, батик, печать, фелтинг, плоскостная и объемная аппликация, авторские текстильные фактуры и полотна, смешанные техники) с творческим источником по заданной тематике проекта «Образы Покрова…» (иконопись, фрески, мозаика, зодчество, символы христианства, образы природы, архитектуры, человека и др.).
Кульминацией осенней сессии Арт-резиденции станет Арт-манифест «Белый край», который будет представлен в Концертном зале Омской филармонии.
Впервые в Омске новый формат культурного события, когда творческие объединения и отдельные личности из разных жанров актуального искусства покажут свои художественные намерения в коротких «текстах» в одном проекте. Три разных языка искусства: модный перформанс, актуальный танец, музыка.
Эмма Васильева, руководитель проекта, отмечает: «Омская Арт-резиденция – это важный проект для развития Омска, его творческого потенциала. Это попытка создать качественную среду для креативного класса в городе-миллионнике. Мы собераем ребят, которые думают, мыслят и видят актуальность в креативных индустриях: ИТ, дизайн, медиа, ивент-технологии, — направлениях, которые есть в опорном университете, коим мы теперь являемся. Мы выводим опорный вуз за его стены, показываем, что умеем делать».
Фотография предоставлена организаторами.
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