02.05.2017 07:12

В Оренбурге Арбитражный суд принял решение об уничтожении большой партии контрафактных одежды и обуви, ввезенных в Россию из Киргизии.

Как сообщает региональный портал ria56, два грузовика общим весом порядка 25 тонн соответствующих товаров были задержаны Оренбургской таможней на пути в Москву. Речь идет, в частности, о поделках таких брендов, как Zara, Kenzo, Armani, Versace, Reebok, Puma, Adidas и других. Как сообщает издание, в ходе досмотра таможенники выявили 41 653 единицы товара, маркированного известными товарными знаками.

Оренбургская таможня направила запрос правообладателям 70 товарных знаков, из которых по 54 получены ответы о контрафактности изъятых товаров. Представители правообладателей оценили ущерб более чем в 403 млн рублей. При этом выявленный товар не соответствовал стандартам правообладателей.

Сейчас владелец товара привлечена к ответственности в виде административного штрафа, товар признан контрафактным и конфискован, в дальнейшем его ждет уничтожение.