25.04.2017 06:57

В Орле начала работу фабрика по выпуску специальной ортопедической обуви для инвалидов «Ринтек». Объем производства предприятия составляет 200 тыс. пар обуви в год, общая сумма инвестиций в проект - 135 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Это инновационное и уникальное в технологическом плане предприятие, в которое уже вложено порядка 80 млн рублей, и еще 55 млн будет инвестировано для запуска линии детской и специальной обуви для больных диабетом», - заявил глава региона Вадим Потомский.

Выпускаемая обувь на 96-98% будет состоять из российских материалов, что создает предпосылки для устойчивой сырьевой базы для обувной промышленности в России, а также поможет развивать импортозамещение в данной области.

По словам председателя совета директоров компании «Ринтек» Ирины Фоминой, новое предприятие заметно снимет напряжение на рынке труда в Орле. «Сейчас общая потребность предприятия - 140 рабочих мест, в среднесрочном горизонте будет трудоустроено более 500 человек, стоит особенно отметить, что на фабрике будут созданы рабочие места для людей с ограниченными возможностями», - сказала она, добавив, что продукция предприятия будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в другие страны.

«Ринтек» - российский производитель специальной ортопедической обуви, создан в 2004 году. В настоящее время обувь компании продается в 18 российских городах, а также поставляется в ведущие медицинские учреждения страны по государственному заказу.