06.03.2017 07:07

В Орле после реконструкции вновь начал работу флагманский магазин «Детский мир». Как говорится в сообщении ритейлера, в супермаркете представлено новое торговое оборудование, улучшена навигация, обновлен внутренний дизайн торгового пространства.

Обновленный супермаркет работает по адресу: ул. Комсомольская, д. 260. Торговая площадь магазина после реконструкции выросла с 1200 до 1900 кв. м. Он стал третьим торговым объектом сети в Орле. В 2016 ГК «Детский мир» открыла магазины в торговых центрах «Гринн» и «ЦУМ».

Таким образом, на сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 482 супер- и гипермаркета в 179 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети – 594 тыс. кв. м.