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В отношении «Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики» введена процедура конкурсного производства
04.04.2017 14:45
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области прокомментировал введение процедуры конкурсного производства в отношении признанной банкротом «Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики», сообщает пресс-служба ведомства.
Арбитражный суд Ивановской области 28 марта признал банкротом компанию «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области дал комментарий по сложившейся ситуации.
«На текущий момент на АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», действительно, введена процедура конкурсного производства. Однако, по заверению руководства предприятия, трудовой коллектив фабрики и производственный цикл будут сохранены. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на текущий момент отсутствует», - отметили в ведомстве.
Ситуация с выплатой заработной платы работникам предприятия держится на контроле.
Отмечается, что «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» занимается производством медицинского текстиля и является региональным лидером по выпуску перевязочных средств. Продукция предприятия отвечает требованиям российских и международных стандартов.
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