04.04.2017 14:45

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области прокомментировал введение процедуры конкурсного производства в отношении признанной банкротом «Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики», сообщает пресс-служба ведомства.

Арбитражный суд Ивановской области 28 марта признал банкротом компанию «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области дал комментарий по сложившейся ситуации.

«На текущий момент на АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», действительно, введена процедура конкурсного производства. Однако, по заверению руководства предприятия, трудовой коллектив фабрики и производственный цикл будут сохранены. Просроченная задолженность по выплате заработной платы на текущий момент отсутствует», - отметили в ведомстве.

Ситуация с выплатой заработной платы работникам предприятия держится на контроле.

Отмечается, что «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» занимается производством медицинского текстиля и является региональным лидером по выпуску перевязочных средств. Продукция предприятия отвечает требованиям российских и международных стандартов.