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В «Outlet Village Белая дача» открылся бутик часового бренда Swatch
12.01.2017 09:37
В аутлет-центре «Outlet Village Белая Дача» состоялось открытие магазина швейцарской марки Swatch, сообщает компания.
В новом бутике Swatch площадью 166 кв. метра представлены модели часов для женщин, мужчин и детей.
Swatch – швейцарский бренд, впервые представивший миру кварцевые часы в пластиковом корпусе в 1983 году. Сегодня продукция марки является элементом поп-культуры – на счету Swatch многочисленные коллаборации с именитыми художниками, музыкантами, тату-артистами и мультипликационными студиями.
Фотография предоставлена компанией.
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