В аутлет-центре «Outlet Village Белая Дача» состоялось открытие магазина швейцарской марки Swatch, сообщает компания.

В новом бутике Swatch площадью 166 кв. метра представлены модели часов для женщин, мужчин и детей.

Swatch – швейцарский бренд, впервые представивший миру кварцевые часы в пластиковом корпусе в 1983 году. Сегодня продукция марки является элементом поп-культуры – на счету Swatch многочисленные коллаборации с именитыми художниками, музыкантами, тату-артистами и мультипликационными студиями.

Фотография предоставлена компанией.