Новости
НачалоНовостиВ «Outlet Village Белая дача» открылся бутик часового бренда Swatch
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

В «Outlet Village Белая дача» открылся бутик часового бренда Swatch

12.01.2017  09:37

В аутлет-центре «Outlet Village Белая Дача» состоялось открытие магазина швейцарской марки Swatch, сообщает компания.

В новом бутике Swatch площадью 166 кв. метра представлены модели часов для женщин, мужчин и детей.

Swatch – швейцарский бренд, впервые представивший миру кварцевые часы в пластиковом корпусе в 1983 году. Сегодня продукция марки является элементом поп-культуры – на счету Swatch многочисленные коллаборации с именитыми художниками, музыкантами, тату-артистами и мультипликационными студиями.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 37
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1222 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте