Магазин Superdry в «Outlet Village Белая Дача» стал первым аутлетом английского бренда в Москве, сообщает компания.

Бренд Superdry был основан Джулианом Данкертоном и Джеймсом Холдером в 2003 году. Сегодня Superdry выпускает спортивные и повседневные вещи и аксессуары, бутики марки открываются по всему миру от Китая до Америки и Европы, а среди поклонников бренда - Дэвид Бэкхэм, Леонардо Ди Каприо, Майли Сайрус и Кайли Дженнер. Яркие рекламные кампании с участие ведущих моделей и звезд стали отличительной чертой марки.

Коллекции Superdry обновляются каждый сезон и включают в себя более 500 моделей. Открывшийся в «Outlet Village Белая Дача» магазин стал пятым в Москве. В нем, на площади около 200 квадратных метров, представлены мужская и женская линии одежды и аксессуаров.

Фотография предоставлена компанией.