«Outlet Village Белая Дача» с 1 по 4 июня проводит детский уикенд, сообщают организаторы.

В эти дни маленьких модников ждут подарки и приятные сюрпризы. Специальные предложения ко Дню защиты детей предоставят такие магазины, как Tommy Hilfiger Kids, «Шалуны», «Магия Детства», B&G store, Brums, Monnalisa и многие другие.

В выходные 3 и 4 июня аутлет ждет всех малышей и их родителей на праздник для маленьких покупателей. На детских площадках и по всей территории аутлета будет работать анимационная команда. Все желающие смогут испытать на себе чудеса перевоплощения с аквагримом, принять участие в конкурсах, а также получить в подарок воздушные шары и приятные сувениры.

Взрослых порадует концерт живой джазовой музыки, который пройдет с 14 до 18 часов.

Фотография предоставлена организаторами.