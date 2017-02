Открытие центра детской моды Kids Palace в «Outlet Village Пулково» состоялось в феврале, сообщается в пресс-релизе компании.

Основа ассортимента Kids Palace–продукция итальянской фабрики Spazio Sei Fashion Group, которая является владельцем и лицензиатом таких брендов, как Miss Blumarine, Miss BlumarineJeans, Ice Iceberg, Marni Children's Wear и Frankie Morello Toys. Также в магазине представлены коллекции Philipp Plein Petite, Young Versace, Billionaire Junior Couture , Paul Smith, GFFERRE и другие бренды.

В аутлет-бутике можно будет одеть детей любого возраста: от новорожденных до подростков. Мамы также не остались без внимания – для них доступны коллекции Blugirl, Blumarine и Who are You?.

