Швейцарский часовой бренд Swatch открыл аутлет-бутик в петербургском комплексе «Outlet Village Пулково», сообщает компания.

Компания Swatch была основана в 1983 году предпринимателем Николасом Джорджем Хайеком. В конце XX века швейцарские производители испытывали кризис, когда японские производители наводнили рынок недорогими кварцевыми часами. Николас Хайек придумал абсолютно новую концепцию - second watch («вторые часы»). Это недорогой аксессуар на каждый день, который можно менять так же часто, как туфли или бижутерию. Под новую концепцию был разработан технологический прототип часов, основанный на принципе радикального упрощения – Revolution51: новые технологии ультразвуковой сварки позволили сократить количество деталей до 51 вместо привычных 91. Использование недорогих материалов от пластика, нержавеющей стали и алюминия, до синтетических тканей, силикона, каучука и резины обеспечивали низкую цену.

Swatch регулярно обновляет ассортимент и выпускает новые оригинальные коллекции два раза в год, а также радует покупателей специальными моделями к праздникам и арт-моделями в коллаборации с известными художниками.

В «Outlet Village Пулково» представлены часы, которые уже нельзя найти в продаже в других магазинах Swatch – от классики до ярких и необычных моделей. Покупатели могут приобрести популярные и доступные аксессуары серии Originals, детские Flik Flak, мужские Irony и многие другие.

Фотография предоставлена пресс-службой «Outlet Village Пулково».