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В «Outlet Village Пулково» открылся мультибрендовый бутик «Кашемир и шелк»
13.10.2017 13:47
В аутлете «Кашемир и шелк» представлено более 2000 моделей одежды и аксессуаров, сообщает пресс-служба «Outlet Village Пулково».
«Кашемир и Шелк» - российская компания с 20-летней историей. Первые месяцы работы бренд носил название Fashion World. Но, получив стойкую ассоциацию с продажей одежды из натуральных материалов, было принято решение переименовать его в «Кашемир и шелк». Ассортимент магазина включает в себя более 2000 моделей одежды, палантинов, головных уборов, перчаток, ремней для женщин, мужчин и детей. Среди брендов встречаются всемирно известные Brunello Cucinelli, Fay, Agnona, Les Copains, Missoni, Santoni, Peserico и другие.
Фотография предоставлена пресс-службой «Outlet Village Пулково».
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