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В Павловском Посаде в нелегальном швейном цехе работали 56 мигрантов

04.04.2017  15:27

Сотрудники полиции в Павловском Посаде пресекли деятельность подпольного швейного цеха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Павловском Посаде в здании бывшей ткацкой фабрике сотрудниками полиции обнаружен нелегальный швейный цех. Здесь работали над созданием одежды 56 иностранных граждан, без документов, разрешающих заниматься трудовой деятельностью и находиться на территории РФ.

«При осмотре производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 65 единиц профессионального швейного оборудования и фурнитуру для производства текстильной продукции», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Виновным грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

На иностранных граждан наложен административный штраф в размере 5 тыс. рублей с выдворением за пределы России.

Организаторы незаконного производства устанавливаются.
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