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В Пензе прошло весеннее дефиле авторского платья

26.04.2017  13:14

Художники Пензы провели показ авторского платья в городской филармонии, сообщает пресс-служба ГАУК «Пензаконцерт».

Весеннее дефиле авторского платья прошло в минувшую пятницу, 21 апреля, в Пензенской филармонии. Местные художники продемонстрировали 7 коллекций. Работы были выполнены в различных техниках художественного текстиля. Участие в проекте приняли Татьяна Чагорова, Людмила Давыдова, Мария Королькова, Наталья Сюзева, Людмила Кузнецова, Светлана Искандер, Ирина Баратова и Светлана Полякова.



Фотография с сайта компании. 

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