08.08.2017 00:07

В одном из торговых комплексов Пензы выявлены нарушения при реализации детской одежды и игрушек, сообщает пресс-служба администрации города.

В Пензе прошли проверки по выявлению фактов незаконного оборота детской продукции легкой промышленности. Участие в мониторинге приняли члены городского союза потребителей и администрации.

Исследование проводилось в одном из крупных ТЦ на улице Суворова. По результатам проверки было установлено, что в отдельных торговых точках не была представлена информация для потребителей, не везде имелась вывеска с названием предприятия, отсутствовали свидетельства о государственной регистрации продавцов товаров, а также единообразные и четко оформленные ценники.

Выборочно проанализированная продукция детского ассортимента не имела информации об изготовителе товара, сертификатов соответствия и товарно-сопроводительной документации.

Руководители торговых точек, где выявлены нарушения, приглашены в пензенский союз потребителей для предоставления соответствующих документов.