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В Пензе состоялся показ-дефиле детской одежды

30.10.2017  06:26

28 октября предприятия пензенского кластера «Легпром» провели показ коллекций детской одежды в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы», сообщает портал ВолгаНьюс.рф.

В показе приняли участие следующие компании: Fifland, «Симфония стиля», «Алекс-М», «Кузнецкая швейная фабрика», «Креатив» и ИП Ильдейкиной В.Е. Эти компании известны потребителям как производители стильной и качественной детской одежды.

Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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