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В Пензенской области к уголовной ответственности привлекли руководителя швейного производства «Галактика 58»

27.04.2017  06:58

По инициативе прокуратуры в организациях Городищенского района Пензенской области провели проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Как сообщает penza-press со ссылкой на данные, полученные в ведомстве, по итогам проверки к уголовной ответственности привлекли сразу двух работодателей. В их числе генеральный директор в швейного производства «Галактика 58», которая в общей сложности не выплатила рабочим около 200 тысяч рублей. Сотрудники предприятия не получали зарплату на протяжении трех месяцев.

«Руководителю назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу в настоящее время не вступил. Возбуждение уголовного дела в отношении работодателя инициировано прокурором Городищенского района», — сообщил и. о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Сергей Гончаров.

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