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В Пензенской области молодых сотрудников легпрома поддержат стимулирующими выплатами

18.07.2017  07:15

Правительство Пензенской области утвердило постановление о выделении субсидий предприятиям легкой промышленности региона для предоставления стимулирующих выплат молодым работникам швейных предприятий.

В документе прописан порядок предоставления субсидий. Претендовать на них смогут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщает PenzaNews.

Как отмечается в тексте постановления, порядок определяет механизм предоставления денежных средств из бюджета Пензенской области субъектам МСП — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории региона, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

Документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января текущего года.

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