3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Пензенской области опубликовали список предприятий, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Пензенской области опубликовали список предприятий, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы

31.07.2017  07:08

Управление содействия малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы опубликовало данные о предприятиях швейного кластера города, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Пензы, это было сделано после многочисленных обращений родителей школьников, которым, по их словам, предлагают покупать школьную форму в определенных магазинах.

В числе ведущих предприятий сектора отмечены пензенские компании «Алекс-М», «Креатив», «Симфония стиля». Они уже представляют коллекции школьной формы сезона 2017 года. Предприятия неоднократно принимали участие в выставках-ярмарках местных производителей.

Просмотров: 98
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1346 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте