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В Пензенской области опубликовали список предприятий, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы
31.07.2017 07:08
Управление содействия малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы опубликовало данные о предприятиях швейного кластера города, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы.
Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Пензы, это было сделано после многочисленных обращений родителей школьников, которым, по их словам, предлагают покупать школьную форму в определенных магазинах.
В числе ведущих предприятий сектора отмечены пензенские
компании «Алекс-М», «Креатив», «Симфония стиля». Они уже представляют коллекции
школьной формы сезона 2017 года. Предприятия неоднократно принимали участие в
выставках-ярмарках местных производителей.
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