31.07.2017 07:08

Управление содействия малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы опубликовало данные о предприятиях швейного кластера города, которые занимаются пошивом и реализацией школьной формы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Пензы, это было сделано после многочисленных обращений родителей школьников, которым, по их словам, предлагают покупать школьную форму в определенных магазинах.

В числе ведущих предприятий сектора отмечены пензенские компании «Алекс-М», «Креатив», «Симфония стиля». Они уже представляют коллекции школьной формы сезона 2017 года. Предприятия неоднократно принимали участие в выставках-ярмарках местных производителей.



