07.02.2017 07:13

В поселке Исса Пензенской области расширяется производство спецодежды – в середине февраля ожидается открытие филиала Рузаевской швейно-трикотажной фабрики, сообщает «Пензаинформ».

В ближайшее время на предприятие будет завезено и установлено оборудование. В общей сложности на предприятии в момент открытия трудоустроят порядка 25 человек. В дальнейшем возможно расширение производства.

По словам инвестора, филиал зарегистрирован как обособленное подразделение в Иссе, поэтому налог на доходы физических лиц будет перечисляться в бюджеты района и области.