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В Пензенской области расширяется производство спецодежды
07.02.2017 07:13
В поселке Исса Пензенской области расширяется производство спецодежды – в середине февраля ожидается открытие филиала Рузаевской швейно-трикотажной фабрики, сообщает «Пензаинформ».
В ближайшее время на предприятие будет завезено и установлено оборудование. В общей сложности на предприятии в момент открытия трудоустроят порядка 25 человек. В дальнейшем возможно расширение производства.
По словам инвестора, филиал зарегистрирован как обособленное подразделение в Иссе, поэтому налог на доходы физических лиц будет перечисляться в бюджеты района и области.
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