20.12.2016 07:18

В пензенском кластере легкой промышленности «Легпром» успешно налажено повышение кадров в рамках программы «Компьютерное конструирование моделей одежды в САПР Grafis».

Как сообщает ИА PenzaNews, представители предприятий пензенского кластера, а также двое преподавателей многопрофильного колледжа прошли трехнедельное повышение квалификации, организованное АО «Центр кластерного развития». В обучении принимали участие сотрудники предприятий пензенского кластера легкой промышленности: «Кузнецкая одежда плюс», Fifland, Еsperance, SPARROW, L-Fasion, а также преподаватели Пензенского многопрофильного колледжа.

Как отметил врио главы Минпрома Пензенской области Михаил Антонов, подобные мероприятия являются одним из значимых преимуществ объединения ряда компаний в кластер, наряду с совместным участием в выставках и организацией маркетинговых исследований. Михаил Антонов выразил надежду, что полученные знания будут применяться на швейных предприятиях региона.

В рамках итогового мероприятия были презентованы лекала и натурные образцы новых моделей одежды, созданные в программной среде.

Программа повышения квалификации конструкторов швейных производств «Компьютерное конструирование моделей одежды в САПР Grafis» стартовала в технопарке «Яблочков» еще в конце ноября, говорится в сообщении кластера. В течение трех недель сотрудники швейных предприятий пензенского кластера легкой промышленности могут изучать программу моделирования, которая позволяет строить модели одежды любой сложности.