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В Пермском крае может появиться новое предприятие, занимающееся пошивом спецодежды

10.10.2017  07:19

Чусовской завод восстановления труб намерен открыть новую фабрику по пошиву спецодежды. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, о планах предприятия стало известно на Международном газовом форуме -2017.

Как отметил директор завода Михаил Молоков, очень важную роль в развитии ЧЗВТ играет внутренняя кооперация с пермскими компаниями, в том числе и в других отраслях промышленности. В частности, министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов и Михаил Молоков обсудили открытие новой фабрики по пошиву спецодежды и ее возможной кооперации с пермскими предприятиями по производству трикотажа.

Ранее постановлением правительства РФ была создана ТОСЭР «Чусовой». Территория опережающего развития дает возможность бизнесу, создающему в Чусовом новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. Чусовской завод по восстановлению труб стал первым зарегистрировавшимся резидентом территории.

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