04.05.2017 07:03

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало результаты контроля за оборотом изделий из натурального меха в регионе в первом квартале 2017 года.

Как говорится в сообщении ведомства, при осуществлении контроля за оборотом меховых изделий управлением у четырех хозяйствующих субъектов установлена реализация 32 изделий из натурального меха без маркировки контрольными знаками. Общая стоимость продукции достигает порядка 1,8 млн рублей, на все изделия был наложен арест.

Указанные факты являются нарушением требований, установленных Постановлением правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».

В настоящий момент вступило в законную силу решение суда о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя с наложением штрафа в размере 5 тыс. рублей.