30.05.2017 06:55

«Алроса» опубликовала финансовый отчет по итогам работы в первом квартале 2017 года.

Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, ее чистая прибыль по МСФО в первом квартале упала на 55% и составила 22,686 млрд рублей по сравнению с 49,889 млрд руб. в аналогичный период годом ранее.

Выручка «Алросы» за первые три месяца года снизилась на 17%, до 84,813 млрд руб.

Тем не менее, общий долг компании с начала 2017 года также уменьшился – на 31%, до 98,627 млрд рублей за счет снижения объема долгосрочных кредитов и займов до 97,788 млрд рублей.