16.05.2017 07:18

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в первом квартале 2017 года удельный вес текстильных изделий и обуви составил 6,8% против 7% годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли на 20,3% и 8,7% соответственно.

Внешнеторговый оборот РФ составил 129,3 млрд долларов, повысившись по сравнению с январем-мартом 2016 г. на 31,3%.

Экспорт из РФ за январь-март 2017 года вырос на 35,2% в годовом сопоставлении и составил 83,8 млрд долларов. Импорт вырос на 25,5%, до 45,5 млрд долларов. Основой российского экспорта в январе-марте 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары.