Новости
НачалоНовостиВ первом полугодии 2017 года производство золота в России выросло на 6%
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

В первом полугодии 2017 года производство золота в России выросло на 6%

06.10.2017  07:03

Темпы роста производства золота в России в первом квартале 2017 года составили 6% в годовом сопоставлении.

Как пишет Finmarket со ссылкой на статистику Минфина, в январе-июне объем добычи «золотого металла» в РФ составил 122,3 тонны. В аналогичный период прошлого года показатель составил 115,45 тонны.

В отчетный период производство добычного золота выросло на 6% - до 96,3 тонны, попутного - на 15% - до 8,4 тонны, вторичного - на 3% - до 17,6 тонны.

Производство серебра в России в первом полугодии 2017 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 483,7 тонны.

Просмотров: 186
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте