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В первом полугодии 2017 года производство золота в России выросло на 6%
06.10.2017 07:03
Темпы роста производства золота в России в первом квартале 2017 года составили 6% в годовом сопоставлении.
Как пишет Finmarket со ссылкой на статистику Минфина, в январе-июне объем добычи «золотого металла» в РФ составил 122,3 тонны. В аналогичный период прошлого года показатель составил 115,45 тонны.
В отчетный период производство добычного золота выросло на 6% - до 96,3 тонны, попутного - на 15% - до 8,4 тонны, вторичного - на 3% - до 17,6 тонны.
Производство серебра в России в первом полугодии 2017 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 483,7 тонны.
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