06.10.2017 07:03

Темпы роста производства золота в России в первом квартале 2017 года составили 6% в годовом сопоставлении.

Как пишет Finmarket со ссылкой на статистику Минфина, в январе-июне объем добычи «золотого металла» в РФ составил 122,3 тонны. В аналогичный период прошлого года показатель составил 115,45 тонны.

В отчетный период производство добычного золота выросло на 6% - до 96,3 тонны, попутного - на 15% - до 8,4 тонны, вторичного - на 3% - до 17,6 тонны.

Производство серебра в России в первом полугодии 2017 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 483,7 тонны.