28.07.2017 06:13

Росстат опубликовал данные об итогах работы предприятий отечественной легкой промышленности за январь – июнь 2017 года.

Согласно статистической информации, ииндекс промышленного производства в текстильно-швейной подотрасли составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в текстильном производстве увеличился выпуск ниток - на 8,9% (82,7 млн катушек), тканей - на 11,8% (2,9 млрд кв. м), постельного белья – на 0,9% (28,8 млн штук). В то же врем, сократилось производство ковров и ковровых изделий – на на 14,8% (9,5 млн кв м.)

В швейной подотрасли увеличилось производство мужских костюмов – на 28,9% (15,4 млн штук), трикотажных и вязаных изделий – на 24,4% (71 млн штук), мужских курток – на 5,7% (624 тыс. штук), но сократилось производство пальто и полупальто - на 6,8% (496 тыс. штук), чулочно-носочных изделий – на 9,3% (103 млн пар),

В кожевенно-обувном производстве возрос выпуск замши – на 7,1% (157 млн кв. дм), чемоданов и сумок дамских – на 4,8% (2,6 млрд рублей), обуви – на 10,5% (47,9 млн пар), но сократилось производство кожи лаковой и ламинированной – на 40,7% (8,4 млн кв. дм), из нецельных шкур – на 17,2% (237 млн кв. дм).