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В первом полугодии «Алроса» увеличила добычу алмазов на 14% в годовом сопоставлении

27.07.2017  07:12

Группа «Алроса» опубликовала производственные результаты за первое полугодие 2017 года. Согласно данным компании, добыча алмазов в январе-июне 2017 года составила 19,3 млн карат, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как подчеркнули в компании, рост показателя связан с увеличением содержания алмазов в руде - в среднем на 19%.

Также группа озвучила предварительные данные по продажам во втором квартале текущего года. Согласно им, объем продаж алмазов группы «Алроса» во втором квартале 2017 года составил 10,201 млн карат, в том числе 8,048 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 138,4 долл./карат и 2,153 млн карат алмазов технического качества по средней цене 8,5 долл./карат. Реализация алмазов за второй квартал 2017 года составила не менее 1 132,2 млн долларов. Реализация бриллиантов за указанный период составила 22,7 млн долларов.

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