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В первый же день торгов акции «Детского мира» выросли более чем на 12%

14.02.2017  07:02

В первый же день торгов после первичного публичного размещения на Московской бирже акции «Детского мира» выросли более чем на 12%, сообщает ТАСС.

Так, IPO прошло по цене 85 руб. - до 96 руб.

И хотя позже стоимость бумаг ритейлера откатилась до 84,51 руб.(-0,6% к цене IPO), объем торгов акциями компании к этому времени составил примерно 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что цена первичного публичного предложения акций (IPO) «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 руб., рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд руб. 

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