Сеть модной женской одежды Koton откроет магазин площадью 680 кв. м. на первом этаже торгового центра «Капитолий Outlet», сообщает компания.

Магазин, где будет представлена полная размерная линейка актуальной сезону коллекции, начнет свою работу в мае 2017 года. Брокером сделки выступила международная консалтинговая компания Colliers International, которая является эксклюзивным консультантом «Капитолий Outlet».

Сеть магазинов Koton, работающая в сегменте fast fashion, была основана в Турции около 30 лет назад и сегодня насчитывает 450 магазинов в 25 странах мира. Российский рынок является одним из крупнейших и важнейших для бренда: в настоящий момент открыты 37 магазинов сети, три из них расположены в Санкт-Петербурге. К 2020 году оператор планирует увеличить количество магазинов до 100.