Фотопроект [un]dressed является совместной работой Subbota Showroom и фотографа Кристины Арден, сообщают организаторы.

[un]dressed project стремится «показать красоту, неподвластную сиюминутной моде и общественному мнению». В проекте приняло участие 27 девушек — дизайнеры, владелицы бизнеса, артисты балета, музыканты, среди которых: Алина Герман, Катя Иванчикова (Iowa), Влада Смекалова, Марина Железнова, Эми Питерс и многие другие. Фотограф Кристина Арден попыталась поймать на снимках внутреннюю красоту, а главное индивидуальность героинь, которые умеют быть красивыми вне рамок современных шаблонных представлениях о красоте.

В день открытия выставки, 18 мая, гостям будет представлен фильм, снятый Антоном Вельт в рамках проекта [un]dressed. После 31 мая, [un]dressed project переместится в фотостудию Studio 212.

Кристина Арден работает в жанре fashion и портретной фотографии. Публикуется в глянцевых изданиях: «Cosmopolitan Петербург», «Собака.ru», Dress Code Magazine, «Долорес» и др. Работает с ведущими дизайнерами Санкт-Петербурга (Tatiana Parfionova, So number one, Polina Raudson, Стас Лопаткин и др.). В 2014 году состоялась первая персональная выставка фотографа на тему моды для незрячих. Одна из представленных на выставке работ победила на международном конкурсе ONCE Photo contest, A World for All: Overcoming Disabilities. В 2016 году работа Кристины Арден заняла первое место в международном конкурсе International Photography Awards в номинации Fashion.

Subbota Showroom начал работу осенью 2013 года. Заняв уютный дворик в «золотом треугольнике» Петербурга, на Большой Конюшенной улице, и представляя подборку российских и американских дизайнеров, шоурум быстро собрал пул постоянных клиентов – городских интеллектуалок. Subbota showroom предлагает одежду, отличающуюся качественным исполнением, первоклассными тканями и хорошим кроем, и что особенно ценно для девушек, активно участвующих в городской жизни, – своей уникальностью: многие марки представлены в Subbota showroom эксклюзивно.

Фотографии предоставлены организаторами.