Открытие мультибрендового магазина детской и подростковой обуви «1000 и одна туфелька» в ТРЦ «Питерлэнд» запланировано на май 2017 года, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

Сетевик арендовал в комплексе помещение 125 квадратных метров на третьем этаже, где лоцируются детские магазины, развлечения и фудкорт.

Магазин в «Питерлэнде» станет 24-ым по счету в Санкт-Петербурге. Открывшись в 2005 году, «1000 и одна туфелька» активно развивает свою сеть во всех районах города. В Приморском районе торговые точки «Туфельки» расположились еще в 4 торговых центрах в районе метро «Старая Деревня», «Комендантский проспект» и «Пионерская».

«Питерлэнд» интересен нам, как крупный не только торговый, но и развлекательный молл, - комментирует директор по развитию сети «1000 и одна туфелька» Артем Григорьев. – Мы стремимся, чтобы наши покупатели имели возможность одновременно отдыхать и совершать покупки – совмещать приятное с полезным». Арендатора также привлекло местоположение комплекса – рядом с большим городским парком, открывшимся стадионом «Зенит Арена» и новым пешеходным мостом на Крестовский остров.

Кроме сети магазинов по всему городу, «1000 и одна туфелька» предлагает возможность совершения online покупок через интернет-магазин на официальном сайте. Однако, по словам Артема Григорьева, сайт является лишь дополнением к offline магазинам. «Основные продажи у нас осуществляются в магазинах сети, интернет-магазин позволяет выбрать и забронировать модель, чтобы в магазине осуществить только примерку», - объясняет он.

«Новый арендатор дополнит торговую галерею детских магазинов, удовлетворив потребности покупателей в покупке детской обуви, - комментирует директор по аренде Александра Никонова. – «Туфелька» хорошо зарекомендовала себя среди родителей, отличаясь широким ассортиментом различных марок, а также предлагая полный размерный ряд». Из обувных ретейлеров на данный момент в ТРЦ «Питерлэнд» представлены Crocs и Kids & Keds.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Питерлэнд».