II сезон North-Caucasian Fashion Week будет проходить с 16 по 19 мая 2017 года, сообщают организаторы.

NCFW — профессиональное событие в сфере моды. Миссия мероприятия — развитие сотрудничества регионов Северного Кавказа с регионами России, а также ближнего и дальнего зарубежья; помощь молодым талантливым дизайнерам в продвижении их бренда на рынке моды.

В течение четырех дней NCFW будут представлены последние коллекции дизайнеров со всей России.

Адрес проведения: г. Пятигорск, Парк-Родник, Сид-Холл, Фабричная 1.

Иллюстрация предоставлена организаторами.