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В Пятигорске пройдет II Северо-Кавказская Неделя моды
03.04.2017 22:54
II сезон North-Caucasian Fashion Week будет проходить с 16 по 19 мая 2017 года, сообщают организаторы.
NCFW — профессиональное событие в сфере моды. Миссия мероприятия — развитие сотрудничества регионов Северного Кавказа с регионами России, а также ближнего и дальнего зарубежья; помощь молодым талантливым дизайнерам в продвижении их бренда на рынке моды.
В течение четырех дней NCFW будут представлены последние коллекции дизайнеров со всей России.
Адрес проведения: г. Пятигорск, Парк-Родник, Сид-Холл, Фабричная 1.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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