03.05.2017 07:04

В Пятигорске с 23 по 28 апреля 2017 года прошла меховая выставка «Мягкое Золото России», отличительная особенность которой - участие в ней исключительно отечественных производителей.

Как говорится в сообщении организаторов мероприятия, в рамках мероприятия были представлены все ведущие фабрики Кавказских Минеральных Вод, также в ней приняли участие производители меховых и кожаных изделий со всей России. Кроме того, работал специальный раздел выставки, на котором была представлена фурнитура, оборудование и программное обеспечение для маркировки меховых изделий, средства автоматизации и онлайн кассы.

В выставке приняли участие более 40 компаний. В их числе были такие меховые фабрики, как Original Furs, «Дианель», «Метелица юга», «Даниэль плюс», «Эверест», «Каролина», «Премиум Фур», «Фаворит», Alex Furs, «Мишель», «Ариза», «Леди шарм», «Прогресс», «Диана», «Эль Эзер», «София фур», Aida AR, «Мисс Виктория», «Дикий мех», «Бавнис», «Евгений», «Заря», «Зима», АРС, «Первый меховой», «Фур тайм», «Мадам А», «Аделина», «Камелия», «София», «Магия меха». В рамках выставки прошел гала-показ шуб, лекции и семинары.

Так, компания «Бавнис» представила новую коллекцию современных, стильных изделий из меха мутона, нутрии, песца, лисы, ондатры, бобра, а также шубы из норки. В Пятигорске, пояснили на предприятии, находится самое крупное в стране скопление меховых фабрик, что делает это место по структуре похожим на знаменитую греческую «меховую столицу» - Касторию. Близкое расположение большого количества фабрик порождает и сильно подстегивает конкуренцию, благодаря которой идет непрестанное улучшение продукции, производства, работы с клиентом.

Организатор выставки – ИД «Мягкое золото» – российский специализированный на меховой отрасли информационный портал в стране – сообщает о приезде на выставку большого количества представителей мехового бизнеса разного «калибра» (представители магазинов и торговых сетей, оптовики, небольшие компании) со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск и еще порядка 90 городов и населенных пунктов).