В преддверии Дня всех влюбленных, 13 февраля, бренд Maison Bohemique представил коллекцию Demi Couture #17 сезона весна 2017 в Podium Concept, сообщается в пресс-релизе компании.

Лейтмотивом дизайнеры выбрали главную символику любви – сердце. Вышитые стразами, пайетками и стеклярусом сердца украшают платья, жакеты и баски, а также декорируют пояса и броши.

Коллекция выполнена из французского кружева, шелковой тафты, бархата и шифона, а платья декорированы вышивкой перьями страуса вросщип и вышитыми аппликациями.

Гостями вечера стали: Екатерина Воробьева, Полина Киценко, Наталья Архангельская, Дарья Веледеева, Маша Федорова, Снежана Георгиева, Ксения Соловьева, Елена Зайцева, Елена Перминова, Александра Кириенко, Юлия Прудько, Светлана Захарова, Яна Расковалова, Анна Макарова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Аня Чиповская.

Компания Podium была создана в 1994 году в Москве. В магазинах компании представлены бренды класса «люкс». Каждый бутик Podium обладает индивидуальной концепцией, в соответствии с которой для него отбираются коллекции и разрабатывается специальный дизайн интерьеров.

Фотографии предоставлены компанией.