Семейный праздник Shine bright like a diamond состоялся в универмаге Podium Market 11 декабря, сообщают организаторы.

Всех Снегурочек, внучек Деда Мороза и маленьких помощников Санты ждали творческие мастерские от Stick'nClick, Shusha и Cake Fabrique, фотозона, интерактивные раскраски, лепка из пластилина Play Doh и игры от Hasbro, мастер-классы от семейного клуба Vikiland, аквагрим от агентства «Волшебник» и прически от салона «Мечты Виктории», и, конечно, хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и подарками.

А еще в детском корнере Podium Market Kids работало почтовое отделение Деда Мороза. Каждый мог написать свое самое заветное желание на праздничных открытках, украсить конверт красочными марками и отправить Деду Морозу, опустив его в настоящий почтовый ящик.

В это время родители могли отправиться в шоппинг-путешествие в корнер Podium Market Gifts — пространство подарков с новогодней символикой.

Также, всех мам ждали уникальные услуги персонализации и создания подарков для себя и близких по собственному дизайну от российских брендов Emmy, SweetLook, Belucci и Lucifer's, подарки от Sport Angel и T-Skirt, экспресс-прически и макияж от Invisibobble, мастер-классы по новогодней упаковке от Wrap Me. А еще make-up и прически от Brow & Beauty Bar и блестящий маникюр из новогодней коллекции Starstruck Vinylux от CND, а также временные татуировки в снежном Tattoo Bar от Miami Tattoos.

Podium Market — сеть магазинов, представляющих более 500 российских и мировых брендов. Существует с 2012 года. За это время открылось три универмага в Москве, один в Казани и один в Краснодаре.

Фотографии предоставлены организаторами.