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В Подмосковье обнаружен нелегальный швейный цех
28.02.2017 20:07
В швейном цехе на территории Московской области конфисковано 9 тыс. единиц контрафактной текстильной продукции, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО.
Подпольный швейный цех обнаружен сотрудниками полиции в Подмосковье. По результатам проверки из него изъято около 9 тыс. экземпляров контрафактной текстильной продукции.
По предварительным оценкам правообладателю нанесен ущерб на сумму около 7 млн рублей. Организаторы незаконного бизнеса задержаны и находятся под подпиской о невыезде.
Им грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.
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