28.02.2017 20:07

В швейном цехе на территории Московской области конфисковано 9 тыс. единиц контрафактной текстильной продукции, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО.

Подпольный швейный цех обнаружен сотрудниками полиции в Подмосковье. По результатам проверки из него изъято около 9 тыс. экземпляров контрафактной текстильной продукции.

По предварительным оценкам правообладателю нанесен ущерб на сумму около 7 млн рублей. Организаторы незаконного бизнеса задержаны и находятся под подпиской о невыезде.

Им грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.