Новости
НачалоНовостиВ Подмосковье обнаружен нелегальный швейный цех
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

В Подмосковье обнаружен нелегальный швейный цех

28.02.2017  20:07

В швейном цехе на территории Московской области конфисковано 9 тыс. единиц контрафактной текстильной продукции, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО.

Подпольный швейный цех обнаружен сотрудниками полиции в Подмосковье. По результатам проверки из него изъято около 9 тыс. экземпляров контрафактной текстильной продукции.

По предварительным оценкам правообладателю нанесен ущерб на сумму около 7 млн рублей. Организаторы незаконного бизнеса задержаны и находятся под подпиской о невыезде.

Им грозит тюремное заключение сроком до 4 лет.

Просмотров: 60
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1252 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте