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В Подмосковье остановили оформление крупной партии очёса шерсти для отправки на Украину
03.11.2017 09:06
12 тонн шерсти отправили вместо Украины обратно владельцу в Подмосковье, сообщила пресс-служба Россельхознадзора 23 октября.
При поведении ветеринарного контроля выяснилось, что предприятие-производитель АО «Троицкая камвольная фабрика» отсутствует в списке российских предприятий в автоматизированной системе «Цербер», аттестованных для экспорта своей продукции на Украину», – рассказали в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки груз вернулся владельцу.
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