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В Подмосковье построят технопарк текстильного назначения

28.02.2017  07:07

Как сообщает департамент развития новых территорий города Москвы, около поселка Ватутинки в ТиНАО появится технопарк с текстильным производством.

Как отметил в интервью агентству городских новостей «Москва» глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, строительством технопарка займется компания «Инвесттраст», которая уже занимается поиском соинвестора.

Владимир Жидкин также уточнил, что на территории «новой» Москвы уже строится один технопарк. Это площадка «Индиго» рядом с дер. Николо-Хованское. «Там 50 резидентов, более половины из них - производственные объекты», - добавил чиновник.

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