06.10.2017 07:02

В Московской области остановлена работа предприятия, производившего контрафактную одежду, сообщает МВД России. По данным МВД, в результате рейда изъята готовая продукция на сумму около 8 млн руб. и 120 единиц швейной техники.

Задержание нелегалов производило УФСБ России по г. Москве и Московской области и при силовой поддержке ОМОН «Зубр» Росгвардии. В общей сложности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, были арестованы 159 иностранных граждан, работавших на швейном производстве в Московской области. Они «длительное время шили одежду (спортивные костюмы и т.п.) с логотипами известных брендов на профессиональном швейном оборудовании».

Задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» и ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

В настоящее время на основании представленных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 180 УК РФ в отношении организаторов производства.

Мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности продолжаются.