3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Подольске проходит конкурс «Подольская мастерица»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Подольске проходит конкурс «Подольская мастерица»

04.08.2017  23:31

Городской конкурс любителей шитья и рукоделия «Подольская мастерица» принимает заявки на участие, сообщает пресс-служба местного краеведческого музея.

Подольский краеведческий музей, при поддержке комитета по культуре и туризму администрации города, проводит конкурс любителей шитья и рукоделия. Прием заявок продлится до 30 августа, а с 1 по 5 сентября будут определены победители.

Конкурс «Подольская мастерица» включает номинации «Сам себе модельер» (категории: женская, детская, народная одежда) и «Подольский сувенир своими руками (прикладное творчество).

Церемония награждения победителей по каждой номинации пройдет в рамках дня города Подольска на празднике «От иголки до машинки».

Положения конкурса и форма заявки представлены на сайте краеведческого музея. 

Просмотров: 54
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1350 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте