04.08.2017 23:31

Городской конкурс любителей шитья и рукоделия «Подольская мастерица» принимает заявки на участие, сообщает пресс-служба местного краеведческого музея.

Подольский краеведческий музей, при поддержке комитета по культуре и туризму администрации города, проводит конкурс любителей шитья и рукоделия. Прием заявок продлится до 30 августа, а с 1 по 5 сентября будут определены победители.

Конкурс «Подольская мастерица» включает номинации «Сам себе модельер» (категории: женская, детская, народная одежда) и «Подольский сувенир своими руками (прикладное творчество).

Церемония награждения победителей по каждой номинации пройдет в рамках дня города Подольска на празднике «От иголки до машинки».

Положения конкурса и форма заявки представлены на сайте краеведческого музея.