Сразу два магазина компании Melon Fashion Group под брендом befree начали работу в Польше в апреле, сообщает пресс-служба организации.

В апреле Melon Fashion Group совершила выход на рынок Польши. Сразу два магазина компании открылись в Познани и Гдыне. Обе торговые точки представляют бренд befree и занимают площадь около 500 кв. метров.

«От постановки задачи до запуска прошло всего шесть месяцев. Рекордный срок для открытия первого магазина в новой стране. Проделанной работой мы гордимся, но снижать обороты не намерены», - сказал Михаил Уржумцев, президент и генеральный директор Melon Fashion Group.

«Мэлон Фэшн Груп» управляет брендами модной одежды вefree, Zarina и Love Republic. Компания выполняет полный цикл деятельности модного бизнеса, начиная с моделирования, производства, закупки и заканчивая распределением, продажей, продвижением женской и мужской одежды и аксессуаров. По данным на 1 июня 2016 года под управлением компании находится 601 магазин. Из них 567 в России (451 — собственная розничная сеть, 116 — по системе франчайзинга). На территории Украины располагаются 16 магазинов, 11 — в Казахстане, пять в Белоруссии, по одному в Армении и Грузии.