Новости
НачалоНовостиВ правительстве предлагают внедрять чипы в обувь
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Рейтинг@Mail.ru

В правительстве предлагают внедрять чипы в обувь

30.03.2017  07:11

Обувь может быть включена в перечень товаров, подлежащих маркировке идентификационными знаками. Об этом заявил на расширенной коллегии Минпромторга премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, правительство намерено включить в проект чипования товаров обувь, древесину и авиакомпоненты.

Не так давно в России был успешно внедрен проект маркировки меховых изделий. Сейчас стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. «С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары - обувь, древесину, авиакомпоненты», - заявил Дмитрий Медведев.

Это будет способствовать, в том числе, выполнению задачи по повышению качества, в чем свою роль также должна сыграть система добровольной сертификации и те исследования, которые ведутся в рамках российской системы качества.

Просмотров: 64
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1273 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте