30.03.2017 07:11

Обувь может быть включена в перечень товаров, подлежащих маркировке идентификационными знаками. Об этом заявил на расширенной коллегии Минпромторга премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, правительство намерено включить в проект чипования товаров обувь, древесину и авиакомпоненты.

Не так давно в России был успешно внедрен проект маркировки меховых изделий. Сейчас стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. «С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары - обувь, древесину, авиакомпоненты», - заявил Дмитрий Медведев.

Это будет способствовать, в том числе, выполнению задачи по повышению качества, в чем свою роль также должна сыграть система добровольной сертификации и те исследования, которые ведутся в рамках российской системы качества.