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В преддверии Международного женского дня «Модный сезон» организует Friendly Market

02.03.2017  10:29

В торговой галерее «Модный сезон» с 3 по 8 марта пройдет маркет Flowers & Sweets, посвященный празднику 8 марта, сообщают организаторы.

Flowers & Sweets объединит ценителей винтажной бижутерии, создателей украшений ручной работы, декораторов интерьеров, кондитеров и флористов в пространстве на первом этаже ТГ «Модный сезон».

Непосредственно в сам праздник, 8 марта, в торговой галерее будет выступать живая группа Bologaband.

Фотографии предоставлены организаторами.

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