Вебинар Андрея Бурматикова, посвященный тенденциям в женской, мужской и детской моде сезона осень-зима 2018/2019, состоялся 10 августа в студии выставочной компании «РЛП-Ярмарка», сообщают организаторы.

Посмотреть вебинар практика и аналитика моды Андрея Бурматикова можно по ссылке на официальном канале ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Красной нитью, проходящей через все представляемые тренды, стал посыл к поиску смыслов, от глобальных до смыслов деятельности каждой отдельной компании и человека. Миром управляют те, кто владеет смыслами.

Спикер провел обзор трендов с точки зрения процессов, которые происходят в социуме. Рассказал, что именно нужно производить и что будет хорошо продаваться, о тенденции обобщения сезонов в коллекциях, «климатической депрессии» и как из нее выходить, о смене поколений и что от них ожидать, новых «технической революции» и «великом переселении народов» и т.д. Ответил на короткие блиц-вопросы. И в завершении вебинара Андрей дал по три важных бизнес-совета – стратегических и тактических.

Полную информация по всем 20 трендам (10 женских, 5 мужских и 5 детских) можно получить всего лишь на двух семинарах Андрея Бурматикова, которые он проведет только на 49-й Федеральной ярмарке «Текстильлегпром»: 30 августа – «Коммерческие направления в тенденциях мужской и детской моды сезона «осень-зима 2018/19»; 31 августа – «Коммерческие направления в тенденциях женской моды сезона «осень-зима 2018/19».

Следует отметить, что мужские и детские тренды не самостоятельны, а сопряжены с женскими, но имеют другие средства выражения.

Каждый участник семинаров получает презентационный обширный визуальный материал на DVD носителе, включающий несколько тысяч фотографий с показов брендов – «трендсеттеров» прет-а-порте, цветовые палитры с кодировкой Pantone, обзор модных тем, обзор актуальных силуэтов по товарным категориям, указанным в плане семинаров.

Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

В рамках Деловой программы ярмарки заявлены: мастер-классы Натальи Чиненовой по оптовым и розничным продажам; семинар по решению проблем швейного производства с использованием САПР «Грация»; мастер-класс по тенденциям в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19» Solstudio Textile Design, презентация онлайн-платформы «Модный magazin» www.e-mm.ru, XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39 Международный конкурс молодых дизайнеров «Экзерсис» и др.

Лифлеты предоставлены Андреем Бурматиковым.