Вебинар основателя студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Александры Калошиной состоится 31 мая в студии выставочной компании «РЛП-Ярмарка», сообщают организаторы.

Вебинар пройдет в 12:00 МСК в режиме онлайн трансляции (бесплатно), регистрация по ссылке на сайте выставочной компании «РЛП-Ярмарка»: http://www.legpromexpo.ru/events/index.php?content=videos.

Во время трансляции Александра Калошина ответит на заданные вопросы слушателей.

Программа вебинара «Как работает индустрия текстильного дизайна»:

Текстильный дизайн – наиболее динамично развивающаяся сфера моды.

Система работы индустрии текстильного дизайна, ведущие выставки.

Текстильный дизайн как средство продаж.

Как создать продающий дизайн для ткани.

Краткий обзор трендов сезона «весна-лето 2018» в текстильном дизайне.

Анонс предстоящего мастер-класса «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета и направления».

Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк). Студия была отмечена зарубежными наградами. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был назван лучшим принтом сезона «осень-зима 2015/16» на конкурсе Premiere Vision, а осенью 2016-го студия стала мировым трендсеттером – паттерн «Три грации» был опубликован в официальной брошюре тенденций сезона осень-зима 2017-18 Premiere Vision. В этом же сезоне два паттерна победили в номинации «Best Buyers’ Choice – Выбор байеров». Сотрудники студии ведут лекционную и обучающую работу по продвижению современного текстильного дизайна, реализуют экспериментальный курс в МГХПА им. С.Г.Строганова, сотрудничают со многими вузами.

Напоминаем, 49-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет с 29 августа по 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75. В рамках Деловой программы ярмарки 30 августа состоится мастер-класс «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета и направления», который проведет Анастасия Ежова, руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design.

Фотография предоставлена Solstudio Textile Design.



